POL-F: 240619 - 0633 Frankfurt -Niederrad: Buntmetalldiebe festgenommen

Frankfurt (ots) - (ha) Am gestrigen Dienstagmittag (18. Juni 2024) beleidigten zwei unbekannte Männer zunächst eine junge Frankfurterin und griffen sie schließlich an. Nach der Tat entfernten sie sich von der Örtlichkeit, die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe. Die 18-jährige Geschädigte lief gegen 12:45 Uhr gerade an dem Rewe-Markt in der Homburger Landstraße ...

