POL-IGB: Spuren im Schnee verraten Täter - 2 Tatverdächtige nach Serie von Diebstählen aus unverschlossenen Kraftfahrzeugen im Raum St. Ingbert gefasst

St. Ingbert (ots) - Am 21.12.24, gegen 17:45 Uhr kam es in der Kaiserstraße in Höhe Hausnummer 318 zu einem Verkehrsunfall. Eine 71-jährige Fußgängerin wurde beim Überqueren der Kaiserstraße von einem aus St. Ingbert kommenden Pkw erfasst. Die Frau wurde auf die Motorhaube und die Frontscheibe des Pkw aufgeladen, kam auf der Fahrbahn zum Liegen und wurde in der Folge schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. ...

mehr