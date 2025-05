POL-EU: Öffentlichkeitsfahndung: Vermisster 81-Jähriger

Weilerswist (ots) - Unbekannte sind am vergangenen Dienstag (29. April) zwischen 14.50 Uhr und Mittwochmorgen (7.30 Uhr) in eine Tiefgarage an der Nahestraße eingebrochen. Sie stahlen zwei Motorräder (BMW S 1000 RR). Der Schaden liegt im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - ...

