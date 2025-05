POL-EU: Platzverweis ignoriert - Frau greift Diensthund an

Weilerswist-Groß Vernich (ots) - Ein 65-jähriger Weilerswister befuhr am Donnerstag (1. Mai) um 10.45 Uhr mit seinem Fahrrad die Tomberger Straße bergauf. Am Beginn eines dortigen Feldweges berührte er mit der rechten Pedale einen Stein. Dadurch kam er zu Fall. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

