Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gefährliches Auffahren von Grundstück auf Landesstraße

Audi-Fahrer und Zeugen gesucht

Liebenau (ots)

(opp) Bereits am Montag,06.01.2025, gegen 15:15 Uhr, habe sich auf der Steyerberger Straße (L 350) in Liebenau ein Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernens vom Unfallort ereignet. Eine 21jährige Fahrerin eines grauen VW Golf habe demnach die Landesstraße in Richtung Steyerberg befahren, als plötzlich und unvermittelt vor ihr ein schwarzer Pkw Audi von einem Grundstück auf die Fahrbahn gefahren sei. Durch eine Vollbremsung habe die Golffahrerin einen Aufprall mit dem schwarzen Audi zwar verhindern können, jedoch habe sie in ihrem Fahrzeug eine leichte Verletzung erlitten. Der verursachende Audi habe kurz angehalten, hätte aber seine Personalien nicht angeben wollen. Zur Klärung des Sachverhaltes bitten die Beamten der Polizeistation Marklohe den Audi-Fahrer, oder auch andere Zeugen, sich unter 05021-924060 zu melden.

