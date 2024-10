Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1109) Kelleraufbrüche in Fürth - Tatverdächtiger auf frischer Tat festgenommen

Fürth (ots)

In der Nacht von Donnerstag (24.10.2024) auf Freitag (25.10.2024) nahmen Beamte der Polizeiinspektion Fürth einen 25-jährigen Mann in der Fürther Südstadt fest. Er steht im Verdacht, zuvor mehrere Kellerabteile aufgebrochen zu haben. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag.

Gegen 02:45 Uhr ging eine Mitteilung über den Notruf ein in der mitgeteilt wurde, dass sich ein Mann unberechtigt in einem Mehrfamilienhaus in der Kaiserstraße aufhalten solle. Dieser hätte eine Werkzeugtasche bei sich und würde sich soeben in den Keller begeben.

Beamte trafen daraufhin im Nahbereich einen 25-jährigen Mann an, der auf einem E-Scooter unterwegs war. Bei ihm konnten ein Bolzenschneider sowie ein Schraubenzieher aufgefunden werden.

Eine Nachschau vor Ort ergab, dass versucht wurde, die von außen zugängliche Hauseingangs- und Kellertür des Anwesens aufzuhebeln. In der Herrnstraße konnte ein vollendeter Einbruch in einen Keller festgestellt werden. Hier ging der Täter insgesamt vier Kellerabteile an, indem er die Vorhängeschlösser aufzwickte. Weitere versuchte Einbrüche erfolgten an Mehrfamilienhäuser in der Herrnstraße sowie der Kaiserstraße.

Da bei dem 25-Jährigen kein Diebesgut aufgefunden werden konnte, setzten die Beamten einen Polizeihund zur Absuche ein. Dies erbrachte kein Ergebnis.

Der Kriminaldauerdienst führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei. Die Beamten prüfen insbesondere Zusammenhänge zu zurückliegenden Kellereinbrüchen (mit Meldung 1025 berichtet).

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den Beschuldigten. Er wird im Laufe des heutigen Tages (25.10.2024) dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Erstellt durch: Janine Mendel

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell