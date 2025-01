POL-NI: Nienburg - Verkehrsunfall aufgrund beschlagener und z. T. gefrorener Frontscheibe

Hagenburg (ots) - (Reh) Am Dienstag, den 21.02.2025, gegen 13:50 Uhr befuhr ein 47-jähriger Mann aus Rehburg-Loccum mit seinem Skoda die Altenhäger Straße von Wunstorf kommend in Richtung Hagenburg. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der 47-Jährige mit seinem PKW auf gerader Strecke in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Ford, in dem sich ein 68-jähriger Mann aus Wunstorf befand. Beide ...

