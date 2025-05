POL-EU: Radfahrer gestürzt: schwer verletzt

Weilerswist (ots) - Nur kurz für fünf bis zehn Minuten das Auto verlassen, um auf den Friedhof zu gehen. Schon war die Scheibe eingeschlagen und die Handtasche samt Portemonnaie weg. So erging es am Mittwoch (30. April) gegen 17.15 Uhr einer Frau (55) aus dem Rhein-Erft-Kreis, die ihren Wagen an der Bliesheimer Straße / Landstraße 163 in Weilerswist geparkt hatte. ...

