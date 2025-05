POL-EU: Nach Überschlag schwer verletzt in Krankenhaus

Euskirchen (ots) - Am gestrigen Dienstag (29. April) kam es in einer Parfümerie in Euskirchen zu einem Ladendiebstahl. Ein 44-jähriger Mann aus Zülpich entwendete aus dem Geschäft mehrere Gegenstände im unteren vierstelligen Euro-Bereich. Da der Mann bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten war und Wiederholungsgefahr bestand, wurde der Zülpicher vorläufig festgenommen und der Polizeiwache Euskirchen zugeführt. Der Mann führte eine Tasche mit ...

