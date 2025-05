Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Friedlich in den Mai - Polizei Euskirchen zieht überwiegend positive Bilanz

Kreis Euskirchen (ots)

Die Mainacht im Kreis Euskirchen verlief aus polizeilicher Sicht erfreulich ruhig und störungsfrei. Zwischen 20 und 6 Uhr registrierten die Einsatzkräfte kreisweit 22 Einsätze mit direktem Bezug zu den Maifeierlichkeiten - darunter Ruhestörungen, kleinere Streitigkeiten und einige Sachbeschädigungen.

Der überwiegende Teil der Menschen tanzte jedoch ganz friedlich in den Mai und genoss den Abend und die Nacht in guter Stimmung. 13 Personen wurden im Rahmen der Einsätze kontrolliert. Lediglich am Bahnhof in Euskirchen kam es gegen 0.55 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen "alten Bekannten" - hier wurden Anzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Weitere nennenswerte oder herausragende Vorkommnisse sind bislang nicht bekannt.

Wie immer gilt: Diese Bilanz kann sich noch verändern - etwa, wenn im Nachgang weitere Anzeigen eingehen oder sich die Bewertung einzelner Vorfälle durch die Ermittlungen verändert.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell