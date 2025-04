Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahrerwechsel nach Verkehrsunfall

Zülpich (ots)

Am Montag (28. April) gegen 9 Uhr ereignete sich auf einem Parkplatz an der Römerallee in Zülpich ein Verkehrsunfall.

Beim Ausparken stießen zwei Pkw-Fahrer zusammen.

Ein Zeuge meldete sich bei den eingesetzten Polizeibeamten und gab an, den Unfall beobachtet zu haben. Außerdem habe er gesehen, wie der Fahrer nach dem Unfall mit dem Beifahrer die Plätze getauscht habe.

Der 30-jährige Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell