POL-EU: Alleinunfall: Kollision mit Baum

Hellenthal (ots) - Unbekannte brachen am Samstag (26. April) zwischen 5 und 8 Uhr in eine Gaststätte an der Aachener Straße in Hellenthal ein. Bei dem Einbruch wurde die Eingangstür beschädigt und ein Bewegungsmelder an der Hauswand entfernt. Entwendet wurden Bargeld, diverse alkoholische Getränke, elektronische Geräte und fünf Kilogramm Rindfleisch. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

