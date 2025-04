POL-EU: Betrunkener Ladendieb angetroffen

Hellenthal-Kehr (ots) - Gestern (27. April) um 17.25 Uhr kam es in Hellenthal-Kehr zu einem Schwelbrand in einem Einfamilienhaus. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / 799-299 Fax: 0 22 51 / 799-90209 E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de Internet: ...

mehr