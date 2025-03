Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Einbruch in Friseurgeschäft/Zeugen gesucht

Büttelborn (ots)

In der Nacht zum Sonntag (09.03.) haben sich noch unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu den Räumen eines Friseurgeschäfts in der Mainzer Straße verschafft und dort anschließend Geld entwendet. Das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06142/6960 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

