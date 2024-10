Feuerwehr Nürnberg: Feuerwehr Nürnberg rund um die Uhr gefordert: Nächtliche Einsätze binden alle Wachen der Berufsfeuerwehr

Feuerwehr Nürnberg

Nürnberg (ots)

Am 30. Oktober 2024 waren in den frühen Morgenstunden alle Wachen der Berufsfeuerwehr, gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr, im Dauereinsatz, um mehrere Einsätze zu bewältigen.

Der erste Alarm ging um ca. 02:40 Uhr ein: In einer Spedition in der Koperstraße im Hafengebiet war eine geringe Menge Kaliumhydroxidlösung ausgetreten. Ein Mitarbeiter stellte den leckgeschlagenen Behälter umgehend in eine Auffangwanne, sodass keine Gefahr für die Umwelt entstand. Die Einsatzkräfte der Feuerwache 1 und 4 sowie die Freiwillige Feuerwehr Laufamholz sicherten den Behälter zusätzlich und platzierten ihn in ein Bergefass, um ein weiteres Auslaufen zu verhindern.

Kaum war dieser Einsatz im Gange, ertönte um etwa 03:00 Uhr der nächste Alarm: In der Duisburger Straße, ebenfalls im Hafengebiet, löste eine Brandmeldeanlage aus. Die verbliebenen Einheiten der Feuerwache 4 sowie Kräfte der Wache 5 wurden von der Integrierten Leitstelle Nürnberg umgehend entsandt und stellten fest, dass vermutlich Tauben Staub aufgewirbelt und so die Meldeanlage ausgelöst hatten. Ein Eingreifen war somit nicht erforderlich.

Noch bevor diese Einsätze abgeschlossen waren, folgte um 03:30 Uhr der nächste Alarm. In einem Mehrfamilienhaus im Hermann-Köhl-Weg in Ziegelstein war ein Brand in einer Wohnung gemeldet. Die Feuerwachen 2 und 3 sowie die Freiwillige Feuerwehr Buchenbühl rückten aus. Der Brand, der sich auf eine Matratze beschränkte, wurde schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Der Mieter wurde dem Rettungsdienst übergeben. Damit seine Hunde nicht allein in der Wohnung zurückbleiben mussten, sorgte die Polizei dafür, dass sie fürsorglich in ein Tierheim gebracht wurden.

In den frühen Morgenstunden endete der letzte Einsatz, und alle Einheiten kehrten wohlbehalten auf ihre Standorte zurück. Ein besonderer Dank gebührt der Freiwilligen Feuerwehr, die erneut mit großem Engagement an der Seite der hauptamtlichen Kräfte stand. [VP|DK|TB].

Original-Content von: Feuerwehr Nürnberg, übermittelt durch news aktuell