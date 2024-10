Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Evakuierung eines Personenzuges

Nürnberg (ots)

Am Dienstagvormittag wurden Einheiten der Feuerwehren Fürth und Nürnberg zur Bahnstrecke an der Stadtgrenze alarmiert. Eine gerissene Oberleitung machte die Evakuierung eines Personenzuges notwendig. Menschen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden, während der Streckenabschnitt für den Personen- und Güterverkehr vollständig gesperrt werden musste.

Um kurz nach 11 Uhr am Dienstagvormittag rückte ein Löschzug der Feuerwehr Nürnberg sowie mehrere Spezialfahrzeuge für die technische Hilfeleistung und die Einsatzführungsdienste aus Fürth und Nürnberg in die Fürther Karolinenstraße aus. Auf der nebenliegenden Bahnlinie an der Stadtgrenze war eine Oberleitung gerissen. Dies führte dazu, dass mehrere Güterzüge sowie ein Personenzug ihre Fahrt nicht fortsetzen konnten. In Rücksprache mit der Deutschen Bahn wurde eine zeitnahe Evakuierung des betroffenen Personenzuges durchgeführt, um den Fahrgästen eine rasche Weiterfahrt zu ermöglichen.

Mit Hilfe von rund 35 Einsatzkräften von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei wurden die 115 Fahrgäste vom Zug über die Gleise zur nahegelegenen U-Bahn Station begleitet. Es kamen keine Personen bei dem Einsatz zu Schaden. Die Bahnstrecke im betroffenen Abschnitt musste jedoch für den Bahnverkehr komplett gesperrt werden, weshalb es zu Behinderungen im Bahnverkehr kam. Nach einer knappen Stunde war der Einsatz für die Einheiten der Feuerwehr beendet. [AG/TS]

Original-Content von: Feuerwehr Nürnberg, übermittelt durch news aktuell