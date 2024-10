Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Automatische Brandmeldeanlage verhindert Schlimmeres

Nürnberg (ots)

Am 08.10.2024, kurz nach Mitternacht, wurde die Berufsfeuerwehr Nürnberg durch eine ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Wohnheim alarmiert. Vor Ort stellte sich der Alarm als bestätigter Zimmerbrand heraus.

Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht und eine weitere Brandausbreitung und damit die Gefährdung von weiteren Personen verhindert werden.

Mehrere Bewohner wurden durch die Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Auch der Rettungsdienst war mit mehreren Kräften im Einsatz, welche die Bewohner auf eine mögliche Rauchgasvergiftung untersuchten. Ein Transport in ein Krankenhaus war jedoch in keinem Fall erforderlich. Dank des schnellen und effektiven Einsatzes konnte ein größerer Personen- und Sachschaden verhindert werden.

Insgesamt waren ca. 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. (ME/TB)

