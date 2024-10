Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Ex-Hurrikan KIRK erreicht als Sturmtief die Metropolregion Nürnberg - zahlreiche Einsätze für die Feuerwehren

Nürnberg (ots)

Heute Morgen gegen 7 Uhr erreichten Ausläufer des ehemaligen Hurrikans KIRK als Sturmtief die Metropolregion Nürnberg. Sie führten dort zu vermehrten Sturmeinsätzen für die Feuerwehren.

Im Stadtgebiet Nürnberg mussten die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren zu knapp 30 Einsatzstellen ausrücken. In allen Fällen waren Bäume oder dickere Äste von der Fahrbahn, von Gebäuden oder von Fahrzeugen zu entfernen oder ein gefahrdrohender Zustand zu beseitigen. Mittlerweile sind alle Einsatzstellen abgearbeitet; mit weiteren durch Kirk verursachten Einsätzen ist nach aktueller Wetterprognose nicht mehr zu rechnen. Zu Personenschäden in Folge des Sturmereignisses ist es nach jetzigem Informationsstand nicht gekommen.

Im gesamten Zuständigkeitsgebiet der Integrierten Leitstelle (ILS) Nürnberg waren in Summe knapp 80 Einsätze durch die Feuerwehren abzuarbeiten. Initial stieg das Notrufaufkommen deutlich an, weshalb schon frühzeitig die Kapazität für die Notruf- und Einsatzbearbeitung in der Integrierten Leitstelle erhöht wurde. In Summe gingen zwischen 7 und 9 Uhr knapp 200 Notrufe im Zusammenhang mit den Wetterereignissen bei der ILS ein. Damit ist der Großraum Nürnberg diesmal recht glimpflich davongekommen.[TB/SK]

Original-Content von: Feuerwehr Nürnberg, übermittelt durch news aktuell