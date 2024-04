Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Polizei registriert 47 Fahrräder auf dem Marktplatz

Lorsch (ots)

Im Rahmen einer Fahrradregistrierungsaktion am Samstag (20. April) auf dem Marktplatz konnten von den Beamten 47 Fahrräder registriert werden. Das Angebot wurde von Fahrradbesitzern trotz des schlechten Wetters sehr gut angenommen.

Die nächste Registrierungsaktion findet am 31. Mai bei der Polizeistation in Heppenheim statt. Anmeldungen werden werktags zu den üblichen Bürozeiten erbeten unter der Telefonnummer 06252/706-303 oder 304 bzw. per Mail: svo-heppenheim-pst.ppsh@polizei.hessen.de

Alle Codierungs- und Registrierungstermine in Südhessen sind hier zu finden:

https://ppsh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Fahrradcodierung-und-Fahrradregistrierung/

