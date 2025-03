Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrschaos am Freitagmorgen

Bereich Schmalkalden-Meiningen (ots)

Am Freitag kam es in den frühen Morgenstunden auf Grund der winterlichen Witterungs- und Straßenbedingungen im gesamten Landkreis Meiningen zu teilweise starken Verkehrsbehinderungen. Insbesondere auf den Nebenstraßen der Rhön sowie den Bergen rund um Meiningen, die Zufahrt nach Dreißigacker sowie dem Rohrer Berg ging es für etwa 2 Stunden nur sehr beschwerlich voran. In diesem Zeitraum kam es zu 12 Verkehrsunfällen, die ein Vorankommen sowohl für den restlichen Berufsverkehr als auch für die eingesetzten Polizeibeamte deutlich erschwerte. Glücklicherweise blieb es bei den Unfällen bei meist geringfügigen Blechschäden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass es trotz der teilweise sehr frühlingshaften Temperaturen in der letzten Woche Nachts noch Temperaturen um den Nullpunkt herrschen und ein gewisses Schneefall- und Glätterisiko mit sich bringen. Für eine Ümrüstung der Fahrzeuge auf Sommerreifen ist es definitiv noch ein wenig zu früh, was einige Verkehrsteilnehmer am Freitagmorgen schmerzlich feststellen mussten.

