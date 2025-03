LPI-SHL: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Meiningen (ots) - Am Freitagabend führten beamte der PI Schmalkalden-Meiningen Verkehrskontrollen in der Bernhardstraße in Meiningen durch. Um 20:35 Uhr wurde ein erst 18jähriger Fahrzuegführer angehalten. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen fest, ein durchgeführter Test erhärtete die Einahme verschiedener Betäubungsmittel. Es erfolgte eine Blutentnahme im Klinikum Meiningen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

