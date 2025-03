LPI-SHL: unter Drogen unterwegs

Hildburghausen (ots) - Am 09.03.2025 gegen 21:00 Uhr stellte eine 58-Jährige Fahrzeugführerin ihr rotes Klein-Kfz des Herstellers Arola aufgrund einer Panne an der L1133 am Ortsausgang Bedheim in Richtung Simmershausen am Fahrbahnrand ab und verschloss dieses. Als sie ihr Fahrzeug am 14.03.2025 gegen 06:00 Uhr wieder holen wollte, stellte sie fest, dass sich ihr Fahrzeug nicht mehr an dem Abstellort befand. Der Entwendungsschaden wird auf 2500,- Euro geschätzt. ...

