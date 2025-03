Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Eigentümer eines Fahrrades gesucht

Jena (ots)

Durch die Polizei erfolgte am 03. März 2025 die Sicherstellung eines Fahrrades in der Jenaer Innenstadt. Der damalige Nutzer machte widersprüchliche Angaben bei der Kontrolle in der Stifterstraße, sodass es sichergestellt worden ist. Wer sein Fahrrad erkennt, sollte einen Nachweis, der das Eigentumsverhältnis beweist, vorlegen können. Die Polizei in Jena kann über die Rufnummer 03641 81-0 oder per E-Mail id.lpi.jena@polizei.thueringen.de erreicht werden. Für eine Zuordnung bitte die Vorgangsnummer 0056069/2025 mit angeben.

