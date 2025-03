LPI-J: Körperliche Auseinandersetzung wegen einer Frau

Jena (ots) - Auf einer Baustelle in der Jenaer Westbahnhofstraße kam es am Mittwochnachmittag zu einem Arbeitsunfall. Gegen 15:30 Uhr geriet ein Container, der an einem Kran hang, an ein Gerüst. Durch die Erschütterung stürzte ein Arbeiter von dem Gerüst etwa vier Meter in die Tiefe. Mit schweren Verletzungen wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Das Amt für Arbeitsschutz ist mit eingeschalten worden. Die Polizei erforscht nun den genauen Hergang und prüft ...

