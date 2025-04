POL-EU: Brand in Einfamilienhaus

Euskirchen-Kuchenheim (ots) - Am Donnerstag (24. April) um 7.40 Uhr kam es auf der Kaumannsstraße in Euskirchen-Kuchenheim zu einem versuchten Raub: Ein 57-jähriger Mann aus Euskirchen ging zu Fuß auf der Kaumannsstraße, als er von einem Radfahrer rechts überholt und von hinten zu Boden gestoßen wurde. Anschließend versuchte der Unbekannte dem am Boden liegenden Mann die mitgeführte Tasche zu entreißen. Der ...

