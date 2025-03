Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: 15-jähriger Autofahrer in Bremerhaven-Lehe unterwegs

Bremerhaven (ots)

Beamte des Zolls informierten am gestrigen Sonntagnachmittag, 30. März, die Kollegen der Polizei Bremerhaven anlässlich einer Fahrzeugkontrolle, bei dem sie einen minderjährigen Fahrzeugführer festgestellt hatten. Die Zollbeamten stoppten das Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen gegen 15 Uhr in der Goethestraße und staunten: Denn am Steuer des Mercedes saß ein 15-Jähriger. Gemeinsam mit den hinzugerufenen Polizisten kontrollierten sie Fahrzeug und Insassen. Der Beifahrer, ein Verwandter, war zwar offenbar im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, sah sich aber nach eigener Aussage gerade nicht in der Lage ein Auto zu fahren. Die Polizeibeamten informierten die nicht sonderlich überraschte Mutter des Jugendlichen über den Vorfall. Gegen Mutter und Sohn fertigten sie Strafanzeigen wegen Fahrenlassens und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Bei der weiteren Überprüfung stellten die Beamten auch noch einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz fest, da der Mercedes nicht ordnungsgemäß versichert war. Erst wenn der Versicherungsschutz für das Auto wieder besteht, darf damit wieder am öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen werden - natürlich nur durch einen Fahrer oder eine Fahrerin mit einer entsprechenden Fahrerlaubnis.

