POL-Bremerhaven: Unfallflucht an der Kennedybrücke: Polizei Bremerhaven bittet um Zeugenhinweise

Bremerhaven (ots)

Nach einer Straßenverkehrsgefährdung und anschließender Verkehrsunfallflucht in Bremerhaven-Geestemünde ermittelt die Polizei und bittet um Zeugenhinweise. Am späten Dienstagabend, 25. März, waren gegen 22 Uhr ein 58-jähriger Bremerhavener und seine 54-jährige Beifahrerin in ihrem Auto vom Elbinger Platz kommend auf der Columbusstraße unterwegs. Als sie die Auffahrt zur Kennedybrücke befuhren, wurden sie von einem dunklen Mercedes links überholt. Dieser scherte dann offenbar so scharf auf die rechte Spur, dass der 58-Jährige nach rechts ausweichen musste, um einer Kollision zu entgehen. Hierbei kollidierte der Pkw des 58-Jährigen mit dem Bordstein; ein Reifen platzte. Der Verursacher setzte seine Fahrt in nördlicher Richtung fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei bittet Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sonstige Hinweise auf den tatverdächtigen Mercedes-Fahrer geben können, sich unter Telefon 0471/953-4444 zu melden.

