Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfall mit vier Beteiligten

Bremerhaven (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Autos kam es am gestrigen Montag, 24. März, in Bremerhaven-Geestemünde.

Gegen 14.10 Uhr befuhr ein 49-Jähriger in einem Lkw die Grimsbystraße in östlicher Richtung. Offenbar bemerkte der Lkw-Fahrer in Höhe der Feuerwehr zu spät, dass die Autos vor ihm verkehrsbedingt abbremsten. Er versuchte noch nach rechts auszuweichen, touchierte dabei jedoch einen vor ihm fahrenden Passat. Ein 37-Jähriger konnte seinen Nissan ebenfalls nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr auf den vor ihm fahrenden Lkw auf. Der unmittelbar hinter dem Nissan fahrende 54-jährige Mann in einem VW-Golf erkannte die Situation ebenfalls zu spät und fuhr in die bereits verunfallten Fahrzeuge hinein. Durch die Wucht des Aufpralls lösten die Airbags des Golfs aus. Alle Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Zwei der vier Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 45.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell