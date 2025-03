Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mit 92 km/h über die Stresemannstraße: Fahrverbot droht - Tempoverstöße auch auf der Herwigstraße

Bremerhaven (ots)

Bei Lasermessungen in Bremerhaven hat die Polizei am Donnerstagabend, 27. März, diverse Temposünder festgestellt. Ein 22-jähriger BMW-Fahrer hatte es besonders eilig: Er war mit 92 Kilometern pro Stunde auf der Stresemannstraße unterwegs - erlaubt sind dort 50 km/h. Ihn erwarten eine Bußgeldforderung von ca. 428,50 Euro, ein einmonatiges Fahrverbot und zwei Punkte im Fahreignungsregister in Flensburg.

Doch auch weitere Fahrerinnen und Fahrer waren an dieser Stelle viel zu schnell unterwegs. Ein 20-jähriger VW-Fahrer fiel mit einer Geschwindigkeit von 80 km/h auf und kann sich auf ein Bußgeld von ca. 208,50 Euro und einen Punkt in Flensburg einstellen. Weitere elf in der Messstelle gelaserte Fahrzeugführer wurden im Bereich zwischen 62 und 77 km/h gemessen und müssen sich ebenfalls auf Verwarn- und Bußgelder sowie ggf. Punkten im Fahreignungsregister einstellen.

Eine weitere Kontrollstelle hatten die Polizeibeamten in der Herwigstraße im Bereich Fischereihafen eingerichtet. Hier überschritt ein 36 Jahre alter Mercedes-Fahrer die erlaubten 50 km/h deutlich: Sein Wagen wurde mit Tempo 71 gemessen. Die Folge: ca. 143,50 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg. Eine weitere Fahrerin fiel an der Kontrollstelle mit 67 km/h auf. Für die Überschreitung von 17 km/h werden voraussichtlich ca. 98,50 Euro fällig.

Hierzu der Hinweis der Polizei:

Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit ist eine der häufigsten Verkehrsunfallursachen in Deutschland. Wenige Stundenkilometer können dabei über Leben und Tod entscheiden. Die Gefahren, die von überhöhter Fahrgeschwindigkeit ausgehen, werden oft unterschätzt. Schon 'geringe' Überschreitungen können erhebliche Folgen haben:

Werden zum Beispiel Fußgänger von einem 50 km/h schnellen Pkw angefahren, überleben diese Kollision - statistisch gesehen - 8 von 10 Fußgängern. Schon bei 65 km/h kehrt sich dieser Wert um. Werden Fußgänger von einem Pkw mit dieser Fahrgeschwindigkeit erfasst, sterben wahrscheinlich 8 von 10 Fußgängern!

Mehr dazu erfahren Sie unter anderem auf https://www.polizei.bremerhaven.de/geschwindigkeit.html

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmenden, sich stets an geltende Tempolimits zu halten und für die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs und der Insassen zu sorgen. Sowohl bei Schwerpunktkontrollen als auch während des täglichen Streifendienstes gilt das Augenmerk der Beamten der Sicherheit im Straßenverkehr.

