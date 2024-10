Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Apotheke - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (lud)

In dem Tatzeitraum vom 12.10.2024, 16:00 Uhr, bis zum 14.10.2024, 08:00 Uhr, kam es in der Bönnier Straße in 31167 Bockenem zu einer Sachbeschädigung an einem elektronischen Werbebildschirm einer Apotheke.

Nach bisherigen Erkenntnissen wirkte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam auf den elektronischen Werbebildschirm der tatbetroffenen Apotheke ein. Anschließend konnte dieser unerkannt flüchten.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05063/901-115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell