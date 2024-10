POL-HI: Hund bei Beißattacke verletzt - Polizei sucht Halter bzw. Halterin

Hildesheim (ots) - Alfeld (gen) - Am 13.10.2024 kam es in der Zeit zwischen 15:30 und 20:15 Uhr an den Fahrradständern des Alfelder Bahnhofs zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Ein unbekannter Täter entwendete einen E-Scooter der Marke Maginon, nachdem zuvor das Fahrradschloss, mit dem der Roller gesichert war, gewaltsam geöffnet wurde. Anschließend flüchtete er damit in unbekannte Richtung. Zeugen, die ...

mehr