Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw und Folgeunfall am Stauende mit drei beteiligten Pkw. Zweimalige Vollsperrung in Fahrtrichtung Kassel.

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Hildesheim (ots)

A 7/Seesen (Bornhausen/Kl. Rhüden) (O.K.).

Der erste Unfall ereignet sich gegen 17:20 Uhr zwischen der Anschlussstelle Rhüden und der Anschlussstelle Seesen, kurz hinter der T+R-Anlage Harz-West. Ein 43-jähriger Mann aus Elbingerode/Sachsen-Anhalt befährt mit seinem BMW den 1.Überholfahrstreifen und kommt vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Dabei kollidiert er mit dem auf dem Hauptfahrstreifen fahrenden Peugeot eines 60jährigen Mannes aus Sibbesse/Hildesheim. Durch die Kollision wird der Pkw nach links geschleudert und schlägt frontal in die Betonmittelschutzwand ein. Während der verursachende BMW-Fahrer leicht verletzt wird, werden der 60-jährige Fahrer und seine 81-jährige Beifahrerin schwer verletzt ins Krankenhaus nach Northeim verbracht. Beide Pkw sind nicht mehr fahrbereit. Zeugen berichten, dass der BMW wahrnehmbar zügig unterwegs gewesen sei. Einrichtung einer Vollsperrung an der Unfallstelle und Ableitung an der AS Rhüden; diese Verkehrsmaßnahmen sind gegen 18:40 Uhr aufgehoben worden, nachdem der Verkehr einstreifig an der Unfallstelle vorbeigeführt worden ist. Gesamtschaden: ca. 32.000 EUR

Der zweite Unfall ereignet sich gegen 19:30 Uhr in dem noch aufgestauten Bereich. Ein 70 Jahre alter Mann aus Seesen befährt mit seinem Pkw Audi den 1. Überholfahrstreifen. Er nimmt das Stauende zu spät wahr und fährt auf einen vorausfahrenden, abbremsenden mit vier Personen besetzten Renault eines 24-jährigen aus Sottrum/Hildesheim auf. Durch die Kollision wird dieser gegen den BMW eines 42 Jahre alten Frankfurters a.M. geschleudert.

Der verursachende Audi gerät durch die Kollision in Brand (Motorraum), der jedoch durch eine zufällig im Gegenverkehr vorbeifahrende Feuerwehrbesatzung (FF Harsum) mittels Feuerlöscher eingedämmt werden kann und schließlich durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte gelöscht wird.

Der Audi Fahrer und seine Beifahrerin (52 Jahre, russisch) werden schwer (nicht lebensgefährlich) verletzt; der Fahrer des Renault und einer seiner Insassen (22 Jahre, männlich, aus Rotenburg/Wümme) werden leicht verletzt. Die Insassen des BMW bleiben unverletzt. Fahrzeugteile befinden sich auf allen drei Fahrstreifen, Betriebsstoffe sind ausgelaufen.

Beim Fahrer des Renault wird zu dem eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt, er wird der Polizei Seesen zugeführt. Dort wird ihm Blut entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Sein verletzter Beifahrer wird später im Krankenhaus Goslar wegen eines U-Haftbefehls festgenommen.

Gesamtschaden: ca. 21.000 EUR

Die Vollsperrung wird bis zur vollständigen Reinigung bis circa 23 Uhr aufrechterhalten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell