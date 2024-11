LPI-G: Unfallflucht - Fahrzeugführerin ermittelt

Altenburg (ots) - Altenburg: Den Einbruch in eine Wohnung meldete am 18.11.2024 der Geschädigte der Altenburger Polizei. Demnach verschafften sich an diesem Tag in der Zeit von 09:45 Uhr bis 12:25 Uhr unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Zwickauer Straße. Aus der Wohnung wurden Armbanduhren und Getränkeflaschen entwendet. Die Altenburger Polizei ermittelt nun (Bezugsnummer 0298448/2024) und nimmt ...

