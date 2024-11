Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Fiat-Diebstahl gesucht

Gera (ots)

Ronneburg: Gestern in den frühen Morgenstunden (19.11.2024) trieben unbekannte Täter ihr Unwesen im Bereich eines Autohauses in der Altenburger Straße in Ronneburg. Zwischen 03:45 Uhr und 07:10 Uhr stahlen die Täter einen dort zum Verkauf ausgestellten Pkw Fiat 500. Zudem entwendeten sie die Kennzeichen eines ebenfalls dort geparkten Fahrzeuges. Unerkannt gelang den Fahrzeugdieben schließlich die Flucht. Die Kripo in Gera ermittelt nun dazu und sucht Zeugen die Hinweise zu den Tätern oder den Verbleib des grauen Fiats 500 mit vermeintlich Geraer Kennzeichen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234 - 1465 an die KPI Gera zu wenden. (RK)

