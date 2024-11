LPI-G: Diebstahl aus PKW

Greiz (ots) - Greiz. In der Nacht vom 17.11.2024 zum 18.11.2024 versuchten unbekannte Täter in den Pkw einer 83-Jährigen, welcher in der Wiesestraße in Greiz geparkt war, einzudringen. Der oder die Täter manipulierten dabei am Schloss der Beifahrertür, scheiterten letztlich jedoch. Ob sie das den Pkw VW stehlen wollten, ist unklar. Es entstand ein Sachschaden von ca. mehreren Hundert Euro. Die Polizei ermittelt wegen ...

