LPI-G: Geparkte Fahrzeuge im Visier

Gera: Erneut ermittelt die Geraer Polizei zu Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen. Zeugen meldeten gestern Abend (19.11.2024), gegen 21:45 Uhr wie eine männliche Person aus einer Gruppe heraus in der Pfarrstraße den rechten Außenspiegel eines Taxis abtrat. Daraufhin rückten Polizeistreifen aus und stellten letztlich den alkoholisierten Sachbeschädiger in der Langen Straße. Letztlich stellte sich heraus, dass fünf Fahrzeuge in der Pfarrstraße beschädigt wurden. An den Fahrzeugen wurde jeweils ein Außenspiegel beschädigt. Des Weiteren konnte eine beschädigte Schaufensterscheibe in der Langen Straße verzeichnet werden. Der mit über 1,4 Promille alkoholisierte 18-jährige Täter wurde in Unterbindungsgewahrsam genommen. Ihn erwartet ein entsprechendes Ermittlungsverfahren. Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen bzw. den Begleitern des 18-Jährigen geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829 -0 bei der Geraer Polizei zu melden. (Bezugsnummer 0299921/2024). (RK)

