Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Erneute Sachbeschädigung am Naturdenkmal "Wartbaum"; Einbruch ins Vereinsheim; E-Bikes aus Garage gestohlen; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Erneute Sachbeschädigung am Naturdenkmal "Wartbaum": Polizei sucht Zeugen! - Nidderau

(fg) Am Mittwochmorgen rückten Feuerwehr und Polizei zum Naturdenkmal "Wartbaum" in der Nähe des Radwegs "Hohe Straße" aus. Nachdem es bereits am frühen Samstagmorgen zu einem Einsatz gekommen war (wir berichteten unter Meldung 4: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6007934), sucht die Polizei nun erneut nach Zeugen.

Kurz vor 6 Uhr meldete sich eine Zeugin und gab an, dass Teile des dortigen Wahrzeichens brennen würden. Vor Ort stellte sich den alarmierten Einsatzkräften folgendes Bild dar: mehrere herausgerissene Stelen, teilweise angezündet. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 auf der Wache der Polizeistation Hanau II in der Cranachstraße.

2. Einbrecher in Vereinsheim zugange: Zeugen gesucht! - Maintal / Hochstadt

(fg) Einen Schaden von mehreren tausend Euro verursachten Unbekannte, die in der Nacht zum Dienstag in ein Vereinsheim in der Hanauer Straße eingebrochen sind. Zwischen Montagabend, 18 Uhr und Dienstagmorgen, 8.30 Uhr, verschafften sich die Täter widerrechtlich Zutritt zum dortigen Vereinsgelände. Anschließend hebelten sie das Verkaufsfenster des Gebäudes auf, kletterten ins Innere und durchwühlten den Bar-, den Kassenbereich sowie zwei Lagerräume. Letztlich nahmen die Einbrecher Wechselgeld und eine Kasse mit. Bevor die Täter das Fenster aufhebelten, hatten sie wohl an den weiteren Zugangstüren vergeblich versucht, ins Vereinsheim einzudringen. Zeugen des Einbruchs melden sich bitte bei der Kriminalpolizei, die unter der Rufnummer 06181 100-123 zu erreichen ist.

3. E-Bikes aus Garage geklaut - Hammersbach / Langen-Bergheim

(fg) Fahrraddiebe öffneten auf bislang unbekannte Art und Weise ein Garagentor in der Weinbergstraße (einstellige Hausnummern) und nahmen zwei dort abgestellte E-Bikes mit. Die Tat ereignete sich am Dienstagmorgen, zwischen 6 und 6.30 Uhr. Sachschaden entstand offenbar nicht. Die beiden Bikes haben einen Wert von rund 6.500 Euro. Ob die Täter davonradelten oder ihre Beute in einem Fahrzeug verstaut haben, ist nicht bekannt. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 auf der Wache der Polizeistation in der Cranachstraße.

4. "Handwerker" betrogen Anwohner und flohen - Großkrotzenburg

(fg) Sie gaben sich als Handwerker aus und erschienen am Dienstagnachmittag ohne vorherige Ankündigung samt Fahrzeug vor dem Haus eines Anwohners der Justus-Liebig-Straße. Gegen 15 Uhr sprachen die beiden Unbekannten den Anwohner an und erläuterten, dass das Dach der Garage reparaturbedürftig sei. Die Reparatur könne für rund 650 Euro erfolgen. Nach etwa drei Stunden Arbeit forderten die Betrüger ein Vielfaches des vereinbarten Preises. Der Geschädigte übergab den beiden Unbekannten das geforderte Geld. Die Betrüger fuhren anschließend davon. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

5. Quad in der Lagerzstraße gestohlen - Sinntal / Neuengronau

(fg) Zwischen Montagabend, 19 Uhr und Dienstagnachmittag, 14 Uhr, haben Unbekannte ein Quad von einem Abstellplatz in der Lagerzstraße (einstellige Hausnummern) mitgehen lassen. An dem schwarzen Gefährt, das mittels Lenkradschlosses gesichert war, befanden sich SLÜ-Kennzeichenschilder mit der Ziffer 1. Hinweise zum Diebstahl sowie dem Verbleib des Quads werden von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

Offenbach, 09.04.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell