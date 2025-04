Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Reizstoffsprühgerät eingesetzt; Hakenkreuz auf Spielplatz; Hochsitz brannte in Dietzenbach

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Reizstoffsprühgerät eingesetzt: Unbekannter verletzte 32-Jährigen - Offenbach

(fg) Aus bislang unbekannten Gründen sprühte ein Mann am Freitagnachmittag einem 32 Jahre alten Offenbacher in der Straße "Isenburgring" im Bereich der 10er-Hausnummern mit einem Reizstoffsprühgerät ins Gesicht. Hierdurch zog sich der Offenbacher leichte Verletzungen zu. Die Tat ereignete sich gegen 12.45 Uhr. Zeugen des Vorfalls, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098 5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach.

2. Hakenkreuz auf Spielplatz gesprüht: Zeugen gesucht! - Dietzenbach

(fg) Ein Jugendlicher soll am Sonntag ein Hakenkreuz auf eine Wand eines Spielplatzes in der Konrad-Land-Straße gesprüht haben, weshalb die Kriminalpolizei nach Zeugen sucht. Der Vorfall wurde durch Zeuginnen bei der Polizeistation angezeigt; diese hatten die Tat zwar nicht direkt beobachtet, zeigten jedoch einen Chatverlauf vor, in welchem die Tat beschrieben wurde. Aufgrund dessen suchte eine Streifenbesatzung den Spielplatz auf und fand tatsächlich ein aufgesprühtes Hakenkreuz vor. Die Tat ereignete sich ersten Erkenntnissen zufolge am Sonntag; eine genaue Tatzeit ist nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Täterhinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

3. Hochsitz brannte: Zeugensuche! - Dietzenbach

(fg) Am Montagmorgen, kurz vor 11 Uhr, wurde der Polizei ein brennender Hochsitz im Urberacher Weg gemeldet, weshalb die Offenbacher Kriminalpolizei nun wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Durch den Brand wurde der komplette Hochsitz zerstört. Der angrenzende Busch- und Waldabschnitt geriet ebenfalls in Brand und wurde mit einer Fläche von circa zwei auf zehn Metern beschädigt. Der Schaden wird auf rund 4.500 Euro geschätzt. Ein Spaziergänger nahm im unmittelbaren Nahbereich eine verdächtige Person wahr. Diese war 20 bis 30 Jahre alt, hatte eine schmale Statur und war komplett schwarz gekleidet. Die Person, die eine Mütze auf dem Kopf und wohl auch die Kapuze über den Kopf gezogen hatte, führte zwei Hunde mit sich.

Da es erst kürzlich zu ähnlich gelagerten Fällen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6002874) kam, wird ein möglicher Tatzusammenhang geprüft. Weitere Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Offenbach, 08.04.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell