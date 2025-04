Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Größerer Polizeieinsatz in Brachttal-Schlierbach - Keine Hinweise auf Unglücksfall oder Straftat

Brachttal (ots)

(cl) In der Nacht zu Dienstag (8. April) kam es in Brachttal-Schlierbach zu einem größeren Polizeieinsatz, nachdem Passanten gegen 22:30 Uhr in einer Feldgemarkung laute Schreie gehört haben wollten - mutmaßlich von einer Frau (wir berichteten).

Mit zahlreichen Einsatzkräften und Unterstützung eines Polizeihubschraubers wurde die Umgebung großflächig abgesucht. Im Rahmen des Einsatzes konnten weder eine Person noch Hinweise auf einen Unglücksfall oder eine mutmaßliche Straftat festgestellt werden, weshalb die Polizei ihre Maßnahmen gegen 1.15 Uhr einstellten.

Offenbach, 08.04.2025, Pressestelle, Christopher Leidner

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell