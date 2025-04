Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zweiradfahrer kontrolliert - Polizei zieht positive Bilanz; Auseinandersetzung auf dem Freiheitsplatz; Zeugensuche - Mehrere Autos beschädigt; und mehr

1. Unbekannter stieg in Auto: Ermittlungen wegen Bedrohung - Hanau / Lamboy

(fg) Noch völlig unklar sind die Hintergründe eines Vorfalls, der sich am Sonntagabend, gegen 23.50 Uhr, im Buchenweg in Lamboy abspielte. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Bedrohung und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen saßen ein 18-Jähriger und eine 17-Jährige in einem grauen Opel Astra im Bereich der 50er-Hausnummern, als ein komplett schwarz gekleideter Unbekannter zunächst an der Fensterscheibe klopfte. Kurz darauf habe sich der Mann, der auch eine Sturmhaube getragen haben soll, ins Auto gesetzt und die beiden Insassen bedroht. Er soll wohl auch eine Schusswaffe mitgeführt haben. Der 18-Jährige und die 17-Jährige verließen daraufhin schlagartig das Auto und rannten in Richtung Cardwellweg davon. Der Unbekannte konnte im Rahmen der Fahndung nicht ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

2. Auseinandersetzung auf dem Freiheitsplatz: Polizei ermittelt und sucht Zeugen - Hanau

(fg) In der Straße "Am Freiheitsplatz" ereignete sich am Samstagabend, gegen 21.30 Uhr, eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet, wertet bisherige Zeugenaussagen aus und sucht noch nach weiteren Hinweisgebern. Auch Aufnahmen der Videoschutzanlage stellten die Beamten sicher.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zwischen einem 17-Jährigen und einem 18-Jährigen sowie einer Gruppe mehrerer unbekannter Täter zu verbalen Streitigkeiten, die in einer handfesten Auseinandersetzung mündeten. Der 17-Jährige sei zunächst von dem 18-Jährigen und der Gruppe geschlagen und getreten worden, woraufhin er ein Messer eingesetzt haben soll. Der 18-Jährige sei dann zusammen mit der Gruppe davongelaufen, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen werden. Er hatte eine oberflächliche Verletzung am Bauch und eine Verletzung am linken Schulterblatt. Der 17-Jährige trug unter anderem zwei Platzwunden im Gesicht davon. Die Personalien der davonlaufenden Gruppe, es soll sich um fünf bis sieben Personen gehandelt haben, sind bislang nicht bekannt. Weitere Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und Hinweise auf die weiteren Täter geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 10012-0 auf der Wache der Polizeistation am Freiheitsplatz.

3. Rüttelplatte von Baustelle gestohlen: Wer hat etwas gesehen? - Hanau

(fg) Eine Rüttelplatte haben Unbekannte von einem Baustellengelände in der Robert-Koch-Straße gestohlen. Um auf das Gelände zu gelangen haben die Diebe zuvor offenbar einen Bauzaun aufgeschoben. Anschließend haben sie die Rüttelplatte im Wert von rund 5.000 Euro verstaut und flohen. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstagnachmittag, 16.15 Uhr und Freitagmorgen, 6.30 Uhr. Die Rüttelplatte der Marke Bomag wurde mit der vorhandenen Seriennummer zur Sachfahndung ausgeschrieben. Hinweise zum Diebstahl bitte an die Wache der Polizeistation in Großauheim unter der Rufnummer 06181 9597-0.

4. Zeugensuche: Stelen am Naturdenkmal "Wartbaum" angezündet - Nidderau / Windecken

(fg) Nachdem am frühen Samstagmorgen drei Stelen in der Nähe des Radwegs "Hohe Straße" am Naturdenkmal "Wartbaum" in Brand geraten waren, geht die Polizei derzeit von einer vorsätzlichen Tat aus und sucht nach Zeugen. Feuerwehr und Polizei waren gegen 2.30 Uhr über den Brand informiert worden. Eine eingesetzte Streifenbesatzung fand einen Kraftstoffhandschuh (Dieselhandschuh) und einen grünen Kanister mit Benzinresten. Die sichergestellten Gegenstände erhärten der Verdacht des vorsätzlichen Anzündens. Die Feuerwehr hatte den Brand zügig unter Kontrolle. Ermittlungen werden nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung geführt. Der Schaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 auf der Wache der Polizeistation Hanau II in der Cranachstraße.

5. Zeugensuche: Mehrere Autos in der Spessartstraße zerkratzt - Maintal / Bischofsheim

(fg) Unbekannte waren am Wochenende in der Spessartstraße unterwegs und zerkratzten mindestens zehn geparkte Autos. Die Taten ereigneten sich zwischen Samstagabend, 21 Uhr und Sonntagnachmittag, 16 Uhr. Ein Unbekannter zerkratze offenbar im Vorbeilaufen die am Fahrbahnrand geparkten Autos. Allein der Schaden an einem grauen VW Golf, der im Bereich der einstelligen Hausnummern parkte, wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Zeugen sowie weitere Geschädigte melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Maintal unter der Rufnummer 06181 4302-0.

6. Kripo sucht Zeugen: Schwarzer Dodge Ram gestohlen - Erlensee

(fg) Autodiebe waren in der Nacht zum Samstag in Rückingen zugange und stahlen einen in der Carl-Benz-Straße (einstellige Hausnummern) abgestellten schwarzen Dodge Ram. Der Diebstahl des Wagens, an dem HU-Kennzeichen mit der Ziffernfolge 7686 angebracht waren, wurde am Samstagmorgen, gegen 0.30 Uhr, gemeldet. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des Autos unter der Rufnummer 06181 100-123.

7. Zweiradfahrer kontrolliert: Mehrheit hielt sich an Geschwindigkeitsbeschränkung - Bad Orb / Steinau an der Straße

(fg) Im Rahmen der Auftaktwoche "Kontrollaktion Bike" führte die Polizei am Sonntag, zwischen 10 und 14.15 Uhr, Kontrollen an den für Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer beliebten Streckenabschnitten der Landesstraßen 3119 (Bad Orb - Wegscheide) und 3196 (Steinau an der Straße - Bereich des dortigen Erlebnisparks) durch.

Die angemessenen Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer hielten sich größtenteils an die örtlich vorgegebenen Geschwindigkeitsbeschränkungen, weshalb die Polizei eine positive Bilanz zur Kontrollaktion zieht. Lediglich vier Motorräder waren geringfügig zu schnell unterwegs. Es blieb daher hauptsächlich bei themenbezogenen Bürgergesprächen.

In einem Auto wurden gleich mehrere Gurtverstöße festgestellt und auch geahndet: Ein Erwachsener und vier Kinder befanden sich ohne jegliche Sicherung auf der Rückbank eines Autos.

Zwei Motorradfahrer wendeten nach der Messstelle am Erlebnispark und entzogen sich so zunächst der Kontrolle. Die beiden Motorradfahrer konnten im späteren Verlauf durch eine Streife der Polizeistation Schlüchtern kontrolliert und durch die gefertigten Lichtbilder der Beamten der Verkehrselektronik den zuvor begangenen Geschwindigkeitsverstößen zugeordnet werden. Ein resultierender Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, an einem Motorrad befand sich kein Kennzeichenschild, wurde ebenfalls zur Anzeige gebracht.

Damit die Motorradsaison unfallfrei bleibt, hier ein paar wichtige Tipps der Polizei Südosthessen:

Technik und Sicherheit

- Checken Sie Ihre "Maschine" gründlich nach der Winterpause - Beachten Sie insbesondere Bremsen, Beleuchtung und Bereifung mit vorgeschriebenem Luftdruck - Schützen Sie sich mit geeigneter Motorradschutzbekleidung! Zur gesamten Ausrüstung gehören: Motorradhelm (keine sogenannten "Braincaps"), Leder- oder Textilkombination, Motorradhandschuhe und Stiefel

- Verwenden Sie Protektoren, die das Verletzungsrisiko bei Stürzen vermindern

- Nutzen Sie auffällige Reflektoren oder Warnwesten, damit sind Sie besser erkennbar und werden früher gesehen

Fahrtipps

- Fahren Sie vorschriftsmäßig immer mit Licht - Fahren Sie defensiv und überschätzen Sie sich nicht - Fahren Sie vorausschauend - Seien Sie stets bremsbereit - Kündigen Sie Überholmanöver frühzeitig und deutlich an - Schneiden Sie keine Kurven - In Kurven und bei Nässe müssen Sie besonders gefühlvoll bremsen - Absolvieren Sie nach längeren Fahrpausen ein Motorrad-Sicherheitstraining - Halten Sie bei Ausfahrten in der Gruppe genügend Abstand, fahren Sie versetzt und überholen Sie nicht untereinander

Das Polizeipräsidium Südosthessen informiert über die verschiedenen Aktionen in Zusammenhang mit der Motorradsaison 2025 über die sozialen Medien (etwa via Facebook oder Instagram) sowie auf der Homepage der Polizei Hessen unter: www.polizei.hessen.de.

Erneut sind von der Polizei in Südosthessen drei Biker-Safety-Touren geplant (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/5973125). Im Rahmen dieser circa 1,5-stündigen Touren werden - begleitet von polizeilichen Motorradfahrer - Gefahrenpunkte abgefahren und Gefahrensituationen sowie das Thema Lärm und die Erkennbarkeit im Straßenverkehr besprochen.

Offenbach, 07.04.2025, Pressestelle, Felix Geis

