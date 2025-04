Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Stromverteilerkasten beschmiert; Raub von Mobiltelefon - Tatverdächtiger festgenommen; Polizei nahm mutmaßliche "Spendensammler" fest; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Stromverteilerkasten beschmiert: Staatsschutz ermittelt - Offenbach

(fg) Unbekannte haben einen Stromverteilerkasten in der Ludwigstraße im Bereich der 190er-Hausnummern beschmiert, weshalb nun der Staatsschutz ermittelt. Die Tat wurde am Sonntagabend, gegen 19.30 Uhr, gemeldet und umgehend seitens der Polizei aufgenommen. Auf dem Stromverteilerkasten wurde unter anderem ein Schriftzug hinterlassen. Der Schaden beträgt rund 50 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Volksverhetzung und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Raub von Mobiltelefon: Tatverdächtiger festgenommen - Offenbach

(fg) Polizeibeamte nahmen am Samstagabend einen 23-Jährigen vorläufig fest, der zuvor einem ihm bekannten 21-Jährigen das Mobiltelefon geraubt haben soll. Zudem ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Bereits um 18.30 Uhr habe der spätere Tatverdächtiger in der Schloßstraße im Bereich der 60er-Hausnummern aus bislang unbekannten Gründen wohl mit einer Schreckschusswaffe einen Schuss abgegeben. Unmittelbar danach habe der Offenbacher den 21-Jährigen in der Konrad-Adenauer-Straße aufgesucht, diesen zu Boden gebracht und an dessen Jacke gezerrt. Im weiteren Verlauf habe er zudem mehrfach auf den 21-Jährigen eingeschlagen und ihm das Handy entrissen, ehe er auf einem E-Scooter flüchtete.

Bei einem weiteren Einsatz, der sich gegen 22.15 Uhr in der Von-Brentano-Straße auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes ereignete, konnte der Verdächtige vorläufig festgenommen werden. Vor Ort hatte es Streitigkeiten zwischen mehreren Personen gegeben. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fand eine Streife das mutmaßlich zuvor geraubte Mobiltelefon auf. Eine Schreckschusswaffe führte der Offenbacher bei der Festnahme nicht mit. Er musste mit zur Wache, wo er unter anderem erkennungsdienstlich behandelt wurde. Die weiteren Ermittlungen dauern derweil an.

3. Polizei nahm mutmaßliche "Spendensammler" fest - Obertshausen / Dietzenbach

(fg) Am Donnerstagnachmittag, gegen 17.40 Uhr, meldeten sich Zeugen telefonisch bei der Polizei und gaben an, dass auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Malteserstraße (einstellige Hausnummern) "Spendensammler" ihr Unwesen treiben würden. Das Paar sei in einen silbernen Kombi mit HA-Kennzeichenschildern eingestiegen und davongefahren. Zuvor hätten sie Spenden für taubstumme Kinder gesammelt. Eine Streife konnte das Fahrzeug, besetzt mit einem 27 Jahre alten Mann und einer 22-jährigen Frau, beim Einbiegen in die Malteserstraße an einer dortigen Ampel lokalisieren und kontrollieren. Die beiden Tatverdächtigen mussten mit zur Wache, wo sie unter anderem erkennungsdienstlich behandelt wurden. Offenbar waren sie zuvor auf einem Einkaufsmarktparkplatz im Theodor-Hess-Ring in Dietzenbach (dortiger Lidl) und haben dort ebenfalls unberechtigterweise Spenden gesammelt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des Betrugs. Mögliche Geschädigte sowie weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

4. Zeugensuche: Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung - Dietzenbach

(fg) Er traf nicht auf seine Verabredung, sondern stand letztlich vier Männern gegenüber, die ihn körperlich angingen. Aufgrund dessen ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen. Nach eigenen Angaben begab sich ein 19-Jähriger am Samstag, gegen 17.40 Uhr, zum Masayaplatz, um sich dort mit seiner Verabredung zu treffen. Im Bereich der Unterführung der dortigen Straßenbahnhaltestelle erschienen dann jedoch vier junge Männer im Alter von 17 bis 19 Jahren. Zunächst beleidigten die Unbekannten den Offenbacher. Als der 19-Jährige davonlaufen wollte, sei er festgehalten worden. Die Gruppe habe ihn dann von hinten mit Steinen beworfen. Getroffen wurde er jedoch nicht. Zudem habe einer mit einem Reizstoffsprühgerät in seine Richtung gesprüht. Letztlich blieb der 19-Jährige unverletzt.

Der Polizei liegen folgende Täterbeschreibungen vor:

Täter 1:

- etwa 1,80 Meter groß, 18 bis 19 Jahre alt, kleinere Augen - Boxerschnitt, braune Haare - T-Shirt mit weiß-schwarzer Aufschrift, dunkle Hose und dunkle Schuhe

Täter 2:

- etwa 1,70 Meter groß, 17 bis 18 Jahre alt - lockige, schwarze Haare - trug braunen Wollpullover und hatte eine Brille

Täter 3:

- längliches Gesicht - trug orangene Kappe

Täter 4:

- etwa 1,70 Meter groß, 17 bis 18 Jahre alt - schwarze Locken und dünnes Gesicht - trug eine weiße Trainingsjacke

Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-0.

5. In Rohbau eingedrungen und Wände besprüht - Mainhausen / Mainflingen

(fg) Bereits Ende März (Sonntag, 30. März 2025, gegen 14 Uhr) betraten Unbekannte einen Rohbau in der Humboldtstraße im Bereich der 40er-Hausnummern und besprühten die dortigen Wände an mehreren Stellen. Als ein Zeuge einen der Täter bemerkte und diesen ansprach, machten sich die Personen allesamt davon. Der Angesprochene soll etwa zehn Jahre alt und 1,50 Meter groß gewesen sein. Der Junge hatte eine stabile Figur, dunkelblonde bis braune Haare und war mit einer roten Jacke sowie einer blauen Jeans bekleidet. Der entstandene Schaden beträgt rund 200 Euro. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt.

6. Jogginghosen aus Container gestohlen - Dreieich / Sprendlingen

(fg) Unbekannte haben zwischen Donnerstagnachmittag, 17 Uhr und Freitagmorgen, 8 Uhr, Jogginghosen aus einem Container in der Robert-Bosch-Straße (10er-Hausnummern) gestohlen.

Der Container stand auf dem Gelände der dortigen Firma zur Abholung am Folgetag bereit. Wie die Täter ihre Beute abtransportierten, steht bis dato nicht fest. Der Wert beträgt mehrere tausend Euro. Die Polizei such nach den Jogginghosen-Dieben und bittet Zeugen des Diebstahls, sich unter der Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg zu melden.

7. Rentnerin öffnete Absperrung und überfuhr Bahngleise - Seligenstadt

(fg) Nicht erlaubt und zeitgleich höchst gefährlich: Am Samstagnachmittag näherte sich eine 81-jährige Rentnerin mit ihrem Kleinwagen von der Giselastraße kommend einem gesperrten Bahnübergang und entschloss sich wohl kurzerhand auszusteigen, einen Teil der Absperrung von Hand zu "öffnen" und dann mit ihrem Ford Fiesta über den Fußgängerweg und anschließend über den gesperrten Bahnübergang zu fahren. Somit sollte offenbar ein Umweg erspart bleiben.

Zwischen den Straßen "Westring" und der Giselastraße gibt es einen Bahnübergang, der derzeit für Bauarbeiten voll gesperrt ist. Dies wird vor Ort auch durch mehrere Warnbaken und entsprechende Beschilderung angezeigt. Seitlich dieser Sperrung verläuft ein kombinierter Fußgänger- / Radweg, der für eben jene passierbar ist.

Mindestens ein weiterer Verkehrsteilnehmer soll nach der Ford-Lenkerin ebenfalls über die Bahngleise gefahren sein. Am Bahnübergang stehende Passanten beabsichtigten offenbar noch die Ford-Fahrerin von ihrem Vorhaben abzuhalten, indem sie die Frau auf die Gefährlichkeit hingewiesen haben sollen. Das Zureden hatte jedoch nicht gewirkt. Die Frau und der weitere Verkehrsteilnehmer haben nun mit rechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0.

8. Zeugensuche nach Unfallflucht - Seligenstadt

(as) In der Bahnhofstraße in Höhe der Hausnummer 55 kam es am Sonntagabend, gegen 18.40 Uhr, zu einer Unfallflucht, bei dem eine unbekannte Fahrerin eines weißen BMW X3 oder X5 einen weißen BMW mit HG-Kennzeichen beschädigte. Anschließend machte sich die Unfallverursacherin davon.

Die etwa 35 bis 40 Jahre Frau befuhr nach bisherigen Kenntnissen die Bahnhofstraße in Richtung Eisenbahnstraße und beabsichtigte offenbar rückwärts in eine Parklücke einzuparken. Dabei stieß sie mit dem vorderen Stoßfänger sowie dem Kennzeichen des Fahrzeugs der 39-Jährigen zusammen. Es entstand Sach- und Lackschaden am BMW der Geschädigten in Höhe von circa 1.500 Euro. Die unbekannte Fahrerin flüchtete daraufhin von der Unfallstelle.

Ein Zeuge konnte den Vorfall beobachten und gab folgende Beschreibung der flüchtigen Fahrerin ab:

- etwa 35 bis 40 Jahre alt - dunkle, schulterlange Haare - trug eine "dicke" Sonnenbrille - hatte sonnengebräunte Haut oder trug viel Make-up

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall und der unbekannten Fahrerin. Zeugen oder Personen, die Angaben zum Unfall oder dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Seligenstadt unter der Telefonnummer 06182 8930-0 zu melden.

Offenbach, 07.04.2025, Pressestelle, Felix Geis

