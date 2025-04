Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Festnahme nach Körperverletzung mit sogenannter Reizstoffpistole

Erlensee (ots)

Ein zufälliges Aufeinandertreffen endete am Freitagabend, gegen 21.35 Uhr, in der Ravolzhäuser Straße nahe eines Einkaufsmarktes in einer handfesten Auseinandersetzung. Zwei Männer setzten hierbei wohl einen Streit fort, der sich bei vorherigen Treffen angebahnt hatte. Ein 42-jähriger aus Erlensee zog hierbei eine sogenannte Reizstoffpistole und schoss damit auf den Kontrahenten. Der 29-jährige aus dem Main-Kinzig-Kreis wurde hierbei oberflächlich verletzt und erlitt Reizungen im Gesicht. Die Polizei traf den namentlich bekannten 42-Jährigen zu Hause an, wobei auch die Reizstoffpistole sichergestellt werden konnte. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeistation Hanau II unter der 06181 - 9010 120 zu melden.

Offenbach am Main, 05.04.2025, PHK Scheerbaum (PvD)

