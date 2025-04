Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mutmaßlicher Abbiegefehler führt zu Unfall mit Totalschaden; Flüchtiger Radfahrer nach Verkehrsunfall gesucht; Falsche Dachdecker unterwegs; und mehr

1. Cupra Formentor mit Hanauer-Kennzeichen wurde zum Tatort - Offenbach

(me) Noch unklar sind die Hintergründe eines Vorfalls, der sich am Donnerstag gegen 22.45 Uhr in der Gerberstraße (10er-Hausnummern) zugetragen hat. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen wollte sich ein Mann mit mehreren Personen im dortigen Bereich treffen. Als der Geschädigte mit seinem Auto in der Gerberstraße ankam, wurde er dort von mutmaßlich fünf Personen auf die Rückbank des Cupra gezwungen und dort mehrfach geschlagen, gewürgt und mit Pfefferspray besprüht. Einer der Täter fuhr in der Zwischenzeit mit dem Auto in die Bieberer Straße. Dort gelang dem Verletzten die Flucht. Die Täter sollen daraufhin die Geldbörse und das Handy des Geschädigten an sich genommen haben. Außerdem sollen die Personen den Innenraum des Geländewagens beschädigt und die Kennzeichen abmontiert haben. Beim Öffnen der Beifahrertür soll einer der Täter ein anderes geparktes Auto beschädigt haben. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Kriminalpolizei Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Mutmaßlicher Abbiegefehler führt zu Unfall mit Totalschaden - Offenbach

(me) Im Kreuzungsbereich der Mühlheimer Straße / Kettelerstraße kam es am Donnerstag, um 17.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos. Laut Zeugenaussage befuhren beide Unfallbeteiligten die Mühlheimer Straße in entgegengesetzter Richtung. An der Kreuzung zur Kettelerstraße soll der BMW-Fahrer nach rechts abgebogen sein und übersah hierbei offenbar das entgegenkommende Auto. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 70.000 Euro. Die aufnehmenden Kollegen gehen jeweils von einem Totalschaden aus. Nach einer kurzen ambulanten Behandlung konnten die beiden Autofahrer das Krankenhaus wieder verlassen.

3. Flüchtiger Radfahrer nach Verkehrsunfall gesucht - Egelsbach

(me) In der Georg-Wehsarg-Straße (20er-Hausnummern) wurde in der Zeit zwischen Dienstag, 19.30 Uhr und Mittwoch, 07.40 Uhr, ein Opel Astra beschädigt. Der Schaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Spurenlage gehen die aufnehmenden Beamten davon aus, dass das graue Auto mutmaßlich durch einen vorbeifahrenden Radfahrer beschädigt wurde. Die Polizeistation Langen sucht Zeugen des Unfalls und bittet diese sich unter der Telefonnummer 06103 9030-0 bei der Station zu melden.

4. Parkrempler mit anschließender Verkehrsunfallflucht: Zeugen gesucht! - Dreieich

(me) Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer am Mittwoch zwischen 13 Uhr und 14.35 Uhr an einem Toyota Auris. Das Auto wurde zuvor durch die Besitzerin auf dem Parkplatz des Kauflands, im Bereich der Parkreihe H oder J, in der Robert-Bosch-Straße abgestellt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss der Verursacher mit seinem Auto auf der linken Seite des weißen Kleinwagens geparkt haben. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer 06102 2902-0 bei der Polizeistation Neu-Isenburg zu melden.

5. Motorradfahrer verursacht Unfall und flüchtet - Dietzenbach

(me) Am Donnerstag gegen 15.20 Uhr kam es auf der Kreisquerverbindung 174 im Kreuzungsbereich zur Justus-von-Liebig-Straße zu einem Verkehrsunfall beim Abbiegen. Gemäß den Zeugenaussagen befuhr der Autofahrer zunächst die Kreisquerverbindung in Richtung Rodgau und beabsichtigte bei grün an der oben genannten Kreuzung nach rechts abzubiegen. Der Motorradfahrer, welcher sich bis zu diesem Zeitpunkt hinter dem Autofahrer befand, überholte diesen verbotswidrig auf der rechten Seite und kollidierte mit diesem. Nach einem kurzen Sturz und Ansprache durch Zeugen flüchtete der Beteiligte mit seinem Motorrad. Möglicherweise war der Flüchtige in Begleitung eines weiteren Motorradfahrers, welcher als Zeuge in Betracht kommt. Für Zeugenhinweise ist die Polizeistation Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-0 telefonisch erreichbar.

6. Falsche Dachdecker unterwegs: Polizei sucht Zeugen - Langen

(me) In der Siemensstraße (10er-Hausnummern) klingelte am Donnerstag um 12 Uhr eine männliche Person und gab sich gegenüber der Hausbesitzerin als Dachdecker aus. Die Geschädigte ließ den etwa 50-Jährigen, welcher zudem als 1,90 Meter groß und muskulös beschrieben werden kann, herein und begab sich mit diesem auf den Dachboden des Wohnhauses. Wenige Minuten später klingelte ein weiterer Mann, welcher in seinem äußeren Erscheinungsbild dem ersten ähnelte, bei der Dame und verwickelte diese fortlaufend in ein Gespräch. Währenddessen soll der erste Täter Goldschmuck im Wert von circa 2.000 Euro an sich genommen haben. Zeugenhinweise werden durch die Kriminalpolizei Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

Offenbach, 04.04.2025, Pressestelle, Felix Geis

