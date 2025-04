Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Markus Splinter ins Amt als Dienststellenleiter eingeführt

Maintal (ots)

(lei) Bereits seit dem 1. Januar 2025 besetzte er die Funktion des Dienststellenleiters kommissarisch, nun ist Markus Splinter auch öffentlichkeitswirksam mit der Führung der Polizeistation Maintal beauftragt worden.

Im Rahmen einer formellen Amtseinführung überreichte ihm Anja Wetz, Vizepräsidentin des Polizeipräsidiums Südosthessen, am Freitag (4. April) die Urkunde mit der entsprechenden Beauftragung. Der gebürtige Schlüchterner folgt damit auf Andreas Thiem, der mittlerweile die Geschicke der Polizeistation Hanau I leitet (wir berichteten).

Polizeivizepräsidentin Wetz bezeichnete Splinter in ihrer Rede als einen sehr erfahrenen Schutzmann, dem der direkte Draht zu seinen Kolleginnen und Kollegen am Herzen liege, der den Polizeiberuf mit voller Überzeugung lebe und der sich mit herausragenden Leistungen für diese Funktion qualifiziert habe. Bei der Amtseinführung des 47-Jährigen an seinem Amtssitz in der Edisonstraße waren auch zahlreiche Führungskräfte innerhalb der Polizeidirektion Main-Kinzig anwesend, darunter auch Leitender Kriminaldirektor Martin Nickl als Direktionsleiter. Alle Anwesenden wünschten dem nunmehr Ersten Polizeihauptkommissar - er wurde kürzlich befördert - viel Erfolg für die neue Aufgabe.

Mit der Beauftragung zum Chef der westlichsten Polizeistation im Main-Kinzig-Kreis ist Splinter für die Kompass-Stadt Maintal sowie die beiden Gemeinden Schöneck und Niederdorfelden mit insgesamt etwa 58.000 Bürgerinnen und Bürger polizeilich verantwortlich. "Meine Freude darüber, dass mir die Leitung der Polizeistation Maintal übertragen wurde, ist natürlich groß und ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das in mich gesetzt wird", fasst es Splinter, der zuvor bereits in Leitungsebenen zweier Dienststellen innerhalb der Polizeidirektion Offenbach tätig war, in seiner Antrittsrede zusammen. "Dort habe ich jeweils viele Erfahrungen gesammelt, auf die ich mit großer Zufriedenheit zurückblicke", resümiert der "Stationschef", für den bereits nach dem Abitur feststand, dass er zur Polizei möchte.

Was seine Ziele in Maintal angeht, so sind ihm vor allem zwei Dinge besonders wichtig: "Zum einen möchte ich die gute Arbeit meines Vorgängers im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Maintal fortsetzen. Zum anderen: Ich habe hier ein tolles, engagiertes Team vorgefunden, das jeden Tag professionelle Arbeit leistet und mitunter schwierige Situationen lösen muss. Für mich ist es essentiell, dass die Arbeitszufriedenheit meiner Kolleginnen und Kollegen stimmt und sie jederzeit motiviert zur Arbeit kommen. Von daher gilt ihnen nicht nur mein besonderer Dank, ich möchte ihnen auch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stehen, damit wir gemeinsam das größtmögliche Maß an Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürgern erreichen können", betont Splinter.

Zur Person:

Nach der Beendigung des Studiums zum gehobenen Polizeivollzugsdienst im Jahr 2007 war Markus Splinter zunächst als Einsatzbeamter bei der damals noch so genannten Bereitschaftspolizei (heute Hessisches Polizeipräsidium Einsatz) in Mühlheim und danach als Streifenpolizist in Offenbach beim ehemals 2. Polizeirevier eingesetzt. Nach weiteren Verwendungen in der Dienstgruppenleitung in beiden Offenbacher Revieren sowie der Polizeistation Mühlheim sammelte er auch Erfahrungen in der Führungsgruppe der Polizeidirektion Offenbach, ehe er im August 2021 für gut ein Jahr nochmals als Dienstgruppenleiter beim damals neu entstandenen Polizeirevier Offenbach fungierte. Ab Sommer 2022 führte ihn sein Weg dann wie erwähnt in die Leitungsebene zweier Dienststellen, zuerst bei der Polizeistation Neu-Isenburg und dann beim Polizeirevier Offenbach, ehe er Anfang dieses Jahres auf die andere Seite des Mains nach Maintal wechselte. Die Polizei kennt er also aus vielen Blickwinkeln.

Privat lebt der 47-Jährige mit seiner Frau und seinen drei Kindern im Hanauer Umland. Seine große Leidenschaft ist das Kochen sowie das Reisen rund um den Globus - seine Aussage hierzu: "Das liebe ich genauso wie meinen Beruf!".

Das Polizeipräsidium Südosthessen wünscht ihm weiterhin alles Gute und viel Erfolg.

Bildquelle: Polizeipräsidium Südosthessen

Offenbach, 04.04.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

