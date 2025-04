POL-OF: ROADPOL Speedmarathon am 9.4.2025 - Polizei gibt Messstellen bekannt

Steinau an der Straße (ots) - (lei) Polizeibeamte haben am Donnerstagabend zwei junge Männer vorläufig festgenommen, gegen die nun wegen Verdachts des Raubes ermittelt wird. Die beiden 28 und 29 Jahre alten Verdächtigen, so der Vorwurf, sollen gegen 19.40 Uhr in der Unterführung am Steinauer Bahnhof einem 16-Jährigen gewaltsam dessen Mobiltelefon abgenommen haben. Anschließend seien sie mit einem schwarzen Kia ...

