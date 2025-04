Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Motorradfahrer schwer verunglückt: Krad prallte in Leitplanke und fing unmittelbar danach Feuer

Hanau (ots)

(lei) Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagmorgen auf der Auheimer Straße im Abschnitt zwischen "In den Tannen" und der Gleisüberführung zugetragen. Dort war ein 23 Jahre alter Motorradfahrer gegen 7.45 Uhr in Richtung Hanauer Hauptbahnhof unterwegs, als er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine verlor und mit der rechten Leitplanke kollidierte. Der Fahrer stürzte auf die Fahrbahn und das Zweirad ging direkt in Flammen auf. Der junge Mann wurde mit schwersten Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das Krad wurde abgeschleppt und die Fahrbahn war etwa zwei Stunden gesperrt.

Offenbach, 05.04.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

