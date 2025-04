Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unfall mit sechs Verletzten - BAB 3 bei Obertshausen

Kreis Offenbach (ots)

Sechs Verletzte und zwei Fahrzeuge mit Totalschaden hatte ein Unfall am Samstagmorgen, gegen 6.30 Uhr, auf der A 3 in Richtung Köln zur Folge. Ein weißer Mitsubishi Colt war in Höhe Obertshausen auf der linken Spur unterwegs, um einen LKW zu überholen. Auf derselben Spur fuhr ein grüner Audi, der dem Mitsubishi aus noch ungeklärter Ursache von hinten auffuhr. Dadurch überschlug sich der weiße Colt mit seinen vier Insassen und blieb auf der Seite liegen. Die Fahrerin und drei Kinder im Alter von 11 bis 13 Jahren, die auf dem Weg zu einer Sportveranstaltung waren, mussten mit Verletzungen an Armen und Beinen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Bei dem 21-jährigen Audi-Fahrer stellte die Streife eine mögliche Alkoholfahne fest. Da er und sein Beifahrer verletzt in ein Krankenhaus kamen, konnte dort wegen des Verdachts der Trunkenheit und Gefährdung des Straßenverkehrs eine Blutentnahme durchgeführt werden. Die A 3 musste für eine halbe Stunde voll gesperrt werden. Die weiteren Aufräumarbeiten und das Abschleppen der beiden stark beschädigten Fahrzeuge dauerten bis 08.50 Uhr an. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 35.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich bei der Polizeiautobahnstation Langenselbold unter der 06183 - 911 5520 zu melden.

Offenbach am Main, 05.04.2025, PHK Scheerbaum (PvD)

