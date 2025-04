Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Festnahme eines mutmaßlichen Autoaufbrechers

Neu-Isenburg (ots)

Die Handschellen klickten am frühen Samstagmorgen gegen 0.45 Uhr bei einer Festnahme in der Frankfurter Straße nahe einem Hotel. Dort hatte eine aufmerksame Streife der Polizeistation Neu-Isenburg einen vermummten Mann entdeckt, die sich an einem Auto zu schaffen machte. Der mutmaßliche Automarder hatte nicht nur Aufbruchswerkzeug bei sich, sondern wurde bereits mit einem Haftbefehl gesucht. Die Beamten brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen zum besonders schweren Diebstahl dauern an, weiterhin wird geprüft, ob der 29-jährige für weitere Taten in Betracht kommt. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der 069 - 8098 1234.

Offenbach am Main, 05.04.2025, PHK Scheerbaum (PvD)

