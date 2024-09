Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannter entwendet Rucksack und Armbanduhr am Hauptbahnhof Bonn

Bonn (ots)

Mit Bildern aus Überwachungskameras fahndet die Bundespolizei nach einem Tatverdächtigen, welcher am 19. Mai 2024 einen Rucksack sowie eine Armbanduhr entwendet haben soll. Gegen 04:55 Uhr befand sich der 31-jährige Geschädigte am Treppenabgang des Bahnsteigs 2/3 zum Südtunnel. Zuvor schlief er auf der sich oben befindlichen Sitzbank. Er stand ohne seine Tasche auf und stürzte die Treppe hinunter. Nach Durchsicht der Überwachungskameras konnte festgestellt werden, wie der unbekannte Beschuldigte schließlich den Rucksack des 31-Jährigen an sich nahm und den Bereich verließ.

Mit Beschluss ordnete jetzt das Amtsgericht Bonn die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern des bisher unbekannten Tatverdächtigen an. Die Bundespolizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung.

Personenbeschreibung des Tatverdächtigen:

- Männlich

- Helle Basecap mit der Aufschrift "LA"

- Dunkle Jacke

- Dunkelblaue Hose

- Schwarze Sneaker

Die Tat ereignete sich am 19. Mai 2024, gegen 04:55 Uhr zwischen 22:35 Uhr und 22:45 Uhr auf dem Bahnsteig 2/3 des Hauptbahnhofs Bonn.

Wer kennt die Person auf den Lichtbildern? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Köln unter der kostenfreien Servicenummer 0800/6 888 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Die Bilder können unter dem folgenden Link abgerufen werden:

https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2024/oefa-56-2024.html;jsessionid=D87260A33A325AED10C758B5497488D8.internet642

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell