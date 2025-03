Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vier brennende Hochsitze binnen weniger Tage: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und prüft Zusammenhang

Dietzenbach / Rödermark (ots)

(lei) Nachdem in den vergangenen Tagen mehrere Hochsitze rund um Dietzenbach und Rödermark brannten, ermittelt die zuständige Offenbacher Kriminalpolizei nun wegen Verdachts der Brandstiftung und prüft einen möglichen Zusammenhang. Der Polizei sind derzeit vier Fälle bekannt, die jeweils auch die Feuerwehr auf den Plan riefen - angefangen am Donnerstag (27. März), wo kurz nach 12 Uhr ein brennender Hochsitz nahe der Messenhäuser Straße gemeldet wurde. Am Tag darauf, gegen 11.20 Uhr, wurde den Einsatzkräften ein in Flammen stehender Hochstand in der Nähe der Dreieichstraße in Dietzenbach mitgeteilt. Am heutigen Montag brannten dann kurz hintereinander gleich zwei der Jägersitze; zunächst gegen 11.50 Uhr in einem Feld nahe des Bulauwegs bei Urberach und eine gute Stunde später nahe des Urberacher Wegs in Dietzenbach (zu diesem Brand ist der Meldung ein Bild beigefügt).

Teil der Ermittlungen sind auch die noch völlig unklaren Hintergründe der Brandlegungen, bei denen der oder die unbekannten Täter einen Gesamtschaden von mehreren tausend Euro anrichteten. Um bei ihrer Arbeit voranzukommen, sind die Ermittler auch auf Hinweise von Zeugen angewiesen. Wem verdächtige Personen aufgefallen sind, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Offenbach in Verbindung zu setzen (069 8098-1234).

Bildquelle: Polizeipräsidium Südosthessen

Offenbach, 31.03.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

